ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ совместно с «АВТОВАЗ Рено Ниссан Закупочная Организация» (АРНЗО, ARNPO) провели конференцию поставщиков предприятия. Основными вопросами, рассмотренными в ходе мероприятия, стали повышение эффективности взаимодействия локальных поставщиков с АВТОВАЗом, соответствие цепочки поставок автокомпонентов принципам Monozukuri – бесперебойность, качество, оптимизация затрат.

«Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей. В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнёров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АВТОВАЗом даёт неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству. Мы только приветствуем такую организацию производства», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.