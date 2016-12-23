АВТОВАЗ в 2016 году сорвал производственный план из-за поставщиков
23.12.2016, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ мог бы произвести в этом году примерно на 10 тыс. атвомобилей больше. Но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера вплоть до приостановки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По их словам, такую цифру назвали менеджеры АВТОВАЗа на конференции поставщиков, состоявшейся 21 декабря. Она включает в себя и некомплект – машины, требующие досборки перед отправкой дилерам, добавляет один из собеседников. Имена проштрафившихся поставщиков на конференции не были объявлены.
О срыве поставок комплектующих говорил 21 декабря и президент АВТОВАЗа Николя Мор, но деталей не называл. Не стал этого делать и представитель АВТОВАЗа, который лишь уверил, что ситуация «практически не отразилась на доступности автомобилей в дилерской сети».
В особенно сильном дефиците были LADA Largus – завод не мог удовлетворить заявки дилеров, рассказывали источники «Ведомостей». Проблема разрешилась только осенью. Сейчас в целом дефицита нет, замечает топ-менеджер дилерской компании АВТОВАЗа.
В прошлом году АВТОВАЗ произвел 537371 машину и машинокомплект. План на 2016 год представитель автоконцерна не раскрывает. Николя Мор в конце августа говорил о планируемом производстве 416 тыс. машин всех брендов (LADA, Renault, Nissan, Datsun). При таких объемах 10 тыс. машин – это 2,4%. Это не критично, но болезненно, считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Ведь АВТОВАЗ из-за низкого спроса на домашнем рынке и девальвации рубля терпит убытки. За девять месяцев чистый убыток по МСФО составил 34 млрд рублей при выручке в 130,5 млрд рублей.
О срыве поставок комплектующих говорил 21 декабря и президент АВТОВАЗа Николя Мор, но деталей не называл. Не стал этого делать и представитель АВТОВАЗа, который лишь уверил, что ситуация «практически не отразилась на доступности автомобилей в дилерской сети».
В особенно сильном дефиците были LADA Largus – завод не мог удовлетворить заявки дилеров, рассказывали источники «Ведомостей». Проблема разрешилась только осенью. Сейчас в целом дефицита нет, замечает топ-менеджер дилерской компании АВТОВАЗа.
В прошлом году АВТОВАЗ произвел 537371 машину и машинокомплект. План на 2016 год представитель автоконцерна не раскрывает. Николя Мор в конце августа говорил о планируемом производстве 416 тыс. машин всех брендов (LADA, Renault, Nissan, Datsun). При таких объемах 10 тыс. машин – это 2,4%. Это не критично, но болезненно, считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Ведь АВТОВАЗ из-за низкого спроса на домашнем рынке и девальвации рубля терпит убытки. За девять месяцев чистый убыток по МСФО составил 34 млрд рублей при выручке в 130,5 млрд рублей.