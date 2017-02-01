ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ с 20 февраля 2017 года вернётся к полному рабочему графику пять дней в неделю. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что четырёхдневный режим работы был введён на АВТОВАЗе с 17 октября 2016-го до 19 февраля 2017 года с целью сохранения персонала.

Напомним, по итогам 2016 года российские дилеры АВТОВАЗа реализовали 266296 машин, что на 1% ниже показателя годичной давности. При этом начиная с июля продажи автомобилей LADA показывают непрерывный рост. Бестселлером АВТОВАЗа в прошлом году остаётся LADA Granta, чья реализация составила 87726 автомобилей (-27%). Второе место в модельном ряду АВТОВАЗа занимает седан LADA Vesta с показателем 55174 проданных машины.