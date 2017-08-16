ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ТОР «ИП «Кангалассы» планируется создать алмазогранильный комплекс. Компания «СЭЙБИЭМ» (SAYBM) дочернее общество АКБ «Алмазэргиэнбанка» строит производственные помещения для коллективного пользования, в которых будет установлено гранильное оборудование, об этом рассказал генеральный директор управляющей компании ТОР «ИП «Кангалассы» Дмитрий Борисов.

«Сюда будут приглашаться индивидуальные огранщики, небольшие ювелирные компании, которые уже будут создавать рабочие места. Площадка под строительство подготовлена. Мы зачистили её от ветхих строений, сделали вертикальную планировку. Заключены договора на поставку к площадке газа и электричества. Идёт проектная стадия», – уточнил он.

По словам Дмитрия Борисова, в настоящее время идут консультации со строительным институтом резидента. «Проектировщики сделали несколько эскизов на выбор инвестора. Параллельно рассматривается заявка инвестора на получение статуса резидента ТОР. Мы ждём бизнес-план проекта. Обосновать объём инвестиций инвестор сможет после разработки ПСД. Сейчас мы обменялись предварительными намерениями. На основании этого идет взаимодействие», - уточнил он.

Напомним, в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента ТОР «ИП «Кангалассы». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.