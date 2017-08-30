Aston Martin оснастит все модели гибридными моторами
30.08.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Aston Martin к середине следующего десятилетия оснастит все свои модели гибридными моторами.
По заявлению руководителя компании Энди Палмера, Aston Martin сохранит в линейке традиционные бензиновые моторы, но расширит гамму модификаций за счёт добавления каждой модели варианта с гибридной силовой установкой. Помимо этого, автопроизводитель обещает предложить клиентам полностью электрические автомобили. Причём планирует развивать эти гибридные и электротехнологии своими силами, не используя наработки партнерского концерна Daimler.
Отметим, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» российский рынок Aston Martin в 2017 году заметно вырос: за 7 месяцев 2017 года россияне приобрели 14 автомобилей этой марки.
По заявлению руководителя компании Энди Палмера, Aston Martin сохранит в линейке традиционные бензиновые моторы, но расширит гамму модификаций за счёт добавления каждой модели варианта с гибридной силовой установкой. Помимо этого, автопроизводитель обещает предложить клиентам полностью электрические автомобили. Причём планирует развивать эти гибридные и электротехнологии своими силами, не используя наработки партнерского концерна Daimler.
Отметим, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» российский рынок Aston Martin в 2017 году заметно вырос: за 7 месяцев 2017 года россияне приобрели 14 автомобилей этой марки.
Источник: Автостат