АвтоВАЗ планирует сократить 740 сотрудников
20.02.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ АВТОВАЗ сегодня намерен официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о плане сокращения 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности. Это составляет менее 2% от общей численности персонала предприятия, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, данная процедура будет проведена в полном соответствии с российским законодательством. Всем указанным работникам будут предложены все имеющиеся вакансии, во всех подразделениях АВТОВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке, который является структурным подразделением предприятия. Также для сотрудников пенсионного и пред-пенсионного возраста продолжает действовать программа со-финансирования пенсии.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, который с 20 февраля вернулся на пятидневный режим работы в Тольятти, начал реализацию проекта Индустриального парка для обеспечения занятости персонала. С возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности. Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан и приступил к работе «Индустриальный парк АВТОВАЗ». В его основные задачи создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов; создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа; создание новых рабочих мест для АВТОВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях; организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АВТОВАЗе; осуществление работ, ранее выполнявшихся для АВТОВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.
По мере развития проекта Индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.
В Индустриальный Парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АВТОВАЗа. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь Индустриального парка АВТОВАЗа составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АВТОВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.
Среди реализуемых перспективных проектов можно отметить Центр корпоративных решений ПАО Сбербанк (call-центр), в котором будет создано порядка 1000 рабочих мест. Компания «Металлист-Самара» уже заключила на долгосрочной основе договор аренды территории ВМЗ и приступило к работе. Договора с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.
Как отмечается, АВТОВАЗ ведет постоянную работу по развитию Индустриального парка и привлечению в него новых резидентов. Резиденты могут получить льготы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) г.о. Тольятти. Индустриальный парк АВТОВАЗ осуществляет для своих резидентов помощь в оформлении пакета документов для ТОСЭР. Это позволит резидентам 10 лет (с возможностью продления на 5 лет) получать налоговые льготы и льготы по страховым взносам. Кроме того, АВТОВАЗом предоставляется скидка по арендной плате. Индустриальный парк АВТОВАЗа будет способствовать развитию бизнеса на территории Тольятти.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, который с 20 февраля вернулся на пятидневный режим работы в Тольятти, начал реализацию проекта Индустриального парка для обеспечения занятости персонала. С возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности. Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан и приступил к работе «Индустриальный парк АВТОВАЗ». В его основные задачи создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов; создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа; создание новых рабочих мест для АВТОВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях; организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АВТОВАЗе; осуществление работ, ранее выполнявшихся для АВТОВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.
По мере развития проекта Индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.
В Индустриальный Парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АВТОВАЗа. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь Индустриального парка АВТОВАЗа составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АВТОВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.
Среди реализуемых перспективных проектов можно отметить Центр корпоративных решений ПАО Сбербанк (call-центр), в котором будет создано порядка 1000 рабочих мест. Компания «Металлист-Самара» уже заключила на долгосрочной основе договор аренды территории ВМЗ и приступило к работе. Договора с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.
Как отмечается, АВТОВАЗ ведет постоянную работу по развитию Индустриального парка и привлечению в него новых резидентов. Резиденты могут получить льготы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) г.о. Тольятти. Индустриальный парк АВТОВАЗ осуществляет для своих резидентов помощь в оформлении пакета документов для ТОСЭР. Это позволит резидентам 10 лет (с возможностью продления на 5 лет) получать налоговые льготы и льготы по страховым взносам. Кроме того, АВТОВАЗом предоставляется скидка по арендной плате. Индустриальный парк АВТОВАЗа будет способствовать развитию бизнеса на территории Тольятти.