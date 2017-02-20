ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января снизились на 1,1% до 2 млн 218 тыс. 200 единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательный результат обусловлен начавшимися каникулами в связи празднованием Нового года по лунному календарю, а также частичным повышением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объёмом до 1,6 л.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию на 14% до 344 тыс. машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке составили 321264 единицы – на 24% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в условиях снижения спроса на авторынке китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объёмом до 1,6 л до конца 2016 года, а с 2017 года он был повышен с 5% до 7,5%.