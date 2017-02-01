ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок по итогам января вырос на 8,9% до 229100 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца, которая в прошлом году показала рост впервые с 2012 года, продолжается и в наступившем году, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 100897 автомобилей (+5,2%).