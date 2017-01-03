Положительная динамика продаж сверхтяжёлых карьерных самосвалов на рынках Азии, Африки, Европы, России и других стран СНГ по итогам 9 месяцев 2016 года позволила ОАО «БЕЛАЗ» занять вторую позицию в списке мировых лидеров-производителей карьерных самосвалов. По итогам отдельно взятого третьего квартала 2016 года по продажам сверхтяжёлых карьерных самосвалов предприятие вышло на первую позицию.

Достижение данных показателей стало возможным благодаря внедрению современных технологий. Сегодня модернизация производства осуществляется в соответствии с инвестиционным проектом, рассчитанным на 2011–2019 годы. Значимым результатом вложения инвестиций в техническое перевооружение в 2016 году стал ввод в промышленную эксплуатацию окрасочного комплекса «IMEL S.p.a.», котрый состоит из линий моечно-сушильного и окрасочно-сушильного оборудования. Размеры камер позволяют окрашивать карьерные самосвалы грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн в соответствии с требованиями мировых стандартов.



Инвестиции в модернизацию приносят свои плоды: среди пяти ведущих мировых производителей карьерной техники по итогам 9 месяцев 2016 года ОАО «БЕЛАЗ» стал единственным, кому удалось сработать с положительным приростом продаж – плюс 5 процентов, в то время как у других компаний падение продаж составило от 27 до 86 процентов.