Белоярская атомная станция перевыполнила план по выработке
27.12.2016, 17:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Белоярская АЭС в 2016 году досрочно выполнила целевой уровень годового плана выработки электроэнергии. По состоянию на 26 декабря 2016 г. выработка составила 8,19 млрд кВт.ч, что на 596,5 млн кВт.ч больше плана, установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Одним из важнейших событий уходящего года для всей атомной отрасли России стал ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, состоявшийся 31 октября. Напомним, что энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года.
Оценкой вклада Белоярской АЭС в атомную энергетику и инновационную деятельность стала награда старейшего американского журнала по энергетике «POWER», одного из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, который присудил премию «Power Awards 2016» энергоблоку №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики. Как отмечается на сайте журнала, энергоблок с реактором БН-800 победил в номинации «Лучшие станции» (Top Plants), в которой определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, указывающие вектор развития всей отрасли. При определении победителя учитывалась возможность с помощью атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, по производству энергии и утилизации радиоактивных отходов. Жюри также отметило особое значение реактора БН-800 в реализации российского подхода по замыканию ядерного топливного цикла.
В июле Белоярскую АЭС посетили более двух десятков высокопоставленных дипломатов – постоянных представителей в ранге послов стран-заказчиков российских ядерно-энергетических услуг и технологий при МАГАТЭ. Постпреды из Аргентины, Бельгии, Германии, Доминиканы, Израиля, Индонезии, Катара, Китая, Нидерландов, Пакистана, Сингапура, Словакии, Судана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, а также международных организаций Евросоюза и МАГАТЭ ознакомились с передовой технологией реакторов на быстрых нейтронах.
В августе-сентябре 24 международных эксперта ВАО АЭС из 9-ти стран (Болгарии, Венгрии, Ирана, Мексики, Словакии, Украины, Франции, Чехии, Японии) провели плановую Партнёрскую проверку Белоярской АЭС. По итогам проверки не менее семи сильных сторон, имеющихся на Белоярской АЭС, эксперты будут рекомендовать для распространения на других АЭС мира. Особенно они отметили инновации БелАЭС в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов. Эксперты подчеркнули, что эксплуатационная школа всей гражданской атомной энергетики в России начинала становление на двух атомных станциях: Белоярской и Нововоронежской (энергопуски состоялись соответственно в апреле и в сентябре 1964 года).
В сентябре на Белоярской АЭС прошли Комплексные противоаварийные учения с участием специалистов Кризисного центра «Росэнергоатома», группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), Аварийно-технического центра «Росатома», войск Минобороны, подразделений МЧС, ФМБА, МВД, представителей органов власти Свердловской области и г. Заречного. Это самые крупные учения, которые проходят раз в году на одной из АЭС России.
На учениях присутствовало более двух десятков иностранных наблюдателей из семи стран - Франции, Германии, Южной Кореи, Финляндии, Норвегии, Швеции и Беларуси. Зарубежные эксперты, высоко оценили уровень противоаварийной готовности Белоярской АЭС.
Одним из важнейших событий уходящего года для всей атомной отрасли России стал ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, состоявшийся 31 октября. Напомним, что энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года.
Оценкой вклада Белоярской АЭС в атомную энергетику и инновационную деятельность стала награда старейшего американского журнала по энергетике «POWER», одного из наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в этой области, который присудил премию «Power Awards 2016» энергоблоку №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики. Как отмечается на сайте журнала, энергоблок с реактором БН-800 победил в номинации «Лучшие станции» (Top Plants), в которой определяются наиболее перспективные и инновационные проекты, указывающие вектор развития всей отрасли. При определении победителя учитывалась возможность с помощью атомного энергоблока решать комплекс задач, в частности, по производству энергии и утилизации радиоактивных отходов. Жюри также отметило особое значение реактора БН-800 в реализации российского подхода по замыканию ядерного топливного цикла.
В июле Белоярскую АЭС посетили более двух десятков высокопоставленных дипломатов – постоянных представителей в ранге послов стран-заказчиков российских ядерно-энергетических услуг и технологий при МАГАТЭ. Постпреды из Аргентины, Бельгии, Германии, Доминиканы, Израиля, Индонезии, Катара, Китая, Нидерландов, Пакистана, Сингапура, Словакии, Судана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, а также международных организаций Евросоюза и МАГАТЭ ознакомились с передовой технологией реакторов на быстрых нейтронах.
В августе-сентябре 24 международных эксперта ВАО АЭС из 9-ти стран (Болгарии, Венгрии, Ирана, Мексики, Словакии, Украины, Франции, Чехии, Японии) провели плановую Партнёрскую проверку Белоярской АЭС. По итогам проверки не менее семи сильных сторон, имеющихся на Белоярской АЭС, эксперты будут рекомендовать для распространения на других АЭС мира. Особенно они отметили инновации БелАЭС в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов. Эксперты подчеркнули, что эксплуатационная школа всей гражданской атомной энергетики в России начинала становление на двух атомных станциях: Белоярской и Нововоронежской (энергопуски состоялись соответственно в апреле и в сентябре 1964 года).
В сентябре на Белоярской АЭС прошли Комплексные противоаварийные учения с участием специалистов Кризисного центра «Росэнергоатома», группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), Аварийно-технического центра «Росатома», войск Минобороны, подразделений МЧС, ФМБА, МВД, представителей органов власти Свердловской области и г. Заречного. Это самые крупные учения, которые проходят раз в году на одной из АЭС России.
На учениях присутствовало более двух десятков иностранных наблюдателей из семи стран - Франции, Германии, Южной Кореи, Финляндии, Норвегии, Швеции и Беларуси. Зарубежные эксперты, высоко оценили уровень противоаварийной готовности Белоярской АЭС.