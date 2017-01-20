ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ЧТПЗ", ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает о досрочном погашении синдицированных кредитов, привлечённых в 2012 году в совокупном объёме 80 млрд руб. Рефинансирование кредитов осуществлено за счёт средств полученных в рамках подписанных кредитных соглашений с Банком ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком в декабре 2016 года.

Новые кредиты привлечены на более выгодных условиях, что позволило снизить финансовые расходы компании, а также оптимизировать график погашения основного долга. Гарантия Министерства финансов РФ, предоставленная в 2012 году в качестве обеспечения по синдицированным кредитам, будет досрочно возвращена.

ПАО "ЧТПЗ" выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнёрам в лице Банка ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка и Министерства финансов РФ за поддержку компании и эффективное сотрудничество.