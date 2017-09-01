Оба автомобиля оснащены усовершенствованными двигателями CA6DL2-37E5 и CA6DM2-39E51, которые теперь соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Силовые агрегаты работают на дизельном топливе и имеют мощность 377 л.с. (максимальный крутящий момент 1550 Нм в диапазоне от 1300 до 1500 об/мин) и 390 л.с. (максимальный крутящий момент 1900 Нм в диапазоне от 1300 до 1900 об/мин) соответственно.

Также машины получили улучшенную кабину J6 с обновлённой панелью приборов: теперь она жидкокристаллическая, более информативная, показания, выводимые на дисплей, стали более чёткими и легче читаются. Новое 4-точечное крепление подвески максимально смягчает удары и снижает вибрацию во время движения.

К другим усовершенствованиям относится появление в конструкции самосвалов сцепления SACHS, которое улучшает ходовые характеристики машин и повышает их надёжность. Также грузовики теперь оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС", позволяющей оперативно вызывать спасательные службы в случае аварии. Помимо перечисленных обновлений, самосвал FAW-CA3250 получил возможность выбора колёсной базы и кузова одного из двух размеров – объёмом 18 и 20 кубометров.

Наряду с обновлёнными FAW-CA3310 и FAW-CA3250, китайский автопроизводитель представит у себя на выставочном стенде шасси FAW-CA3250, которое позволяет устанавливать на грузовики различного рода надстройки.