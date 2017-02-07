Ford Sollers локализовала кузовные запчасти Focus для их поставок дилерам
07.02.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers расширяет применение локализованных компонентов для автомобилей Ford, произведённых в России. В рамках нового проекта поставки кузовных штампованных деталей для Ford Focus теперь осуществляются, помимо сборочного конвейера, также и на центральный склад запчастей для отправки российским дилерам Ford, сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, данный проект позволяет расширить загрузку отечественных поставщиков и мощностей Ford Sollers, снизить зависимость цены кузовных запасных частей от валютных колебаний и сократить сроки поставки запчастей. Ранее компания импортировала данные кузовные запчасти из Европы.
Вся цепочка производства кузовных запасных частей локализована на территории России, при их производстве используется прокат, произведённый из российской стали. Штампованные детали поступают от российского поставщика на завод Ford Sollers во Всеволожске, где после обезжиривания, фосфатирования, нанесения катафорезного грунта и герметика и запекания в печи готовая продукция проходит проверку качества перед отправкой на центральный склад запасных частей, откуда осуществляется их поставка в дилерские центры Ford.
Для запуска проекта было специально разработано и изготовлено дополнительное оборудование цеха окраски всеволожского завода Ford Sollers.
В первую волну локализованных запасных частей включены капоты, двери и крышки багажника для модели Ford Focus, производство которой осуществляется на заводе Ford Sollers во Всеволожске. В дальнейшем список производимых в России кузовных запасных частей и перечень охватываемых проектом моделей будет расширяться.
На данный момент осуществляется подготовка к тестовому запуску проекта по производству локализованных кузовных запасных частей в рамках машиностроительного кластера Татарстана и завода Ford Sollers в Набережных Челнах. В рамках проекта планируется производство расширенного ассортимента кузовных запасных частей для моделей Ford EcoSport и Ford Fiesta.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам 2016 года компания Ford Sollers увеличила продажи в России на 10% до 42528 автомобилей. Самой популярной моделью Ford в России остаётся Ford Focus. В прошлом году продажи бестселлера Focus увеличились на 8%, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента российского автомобильного рынка, и составили 11973 машины.
Как отмечается, данный проект позволяет расширить загрузку отечественных поставщиков и мощностей Ford Sollers, снизить зависимость цены кузовных запасных частей от валютных колебаний и сократить сроки поставки запчастей. Ранее компания импортировала данные кузовные запчасти из Европы.
Вся цепочка производства кузовных запасных частей локализована на территории России, при их производстве используется прокат, произведённый из российской стали. Штампованные детали поступают от российского поставщика на завод Ford Sollers во Всеволожске, где после обезжиривания, фосфатирования, нанесения катафорезного грунта и герметика и запекания в печи готовая продукция проходит проверку качества перед отправкой на центральный склад запасных частей, откуда осуществляется их поставка в дилерские центры Ford.
Для запуска проекта было специально разработано и изготовлено дополнительное оборудование цеха окраски всеволожского завода Ford Sollers.
В первую волну локализованных запасных частей включены капоты, двери и крышки багажника для модели Ford Focus, производство которой осуществляется на заводе Ford Sollers во Всеволожске. В дальнейшем список производимых в России кузовных запасных частей и перечень охватываемых проектом моделей будет расширяться.
На данный момент осуществляется подготовка к тестовому запуску проекта по производству локализованных кузовных запасных частей в рамках машиностроительного кластера Татарстана и завода Ford Sollers в Набережных Челнах. В рамках проекта планируется производство расширенного ассортимента кузовных запасных частей для моделей Ford EcoSport и Ford Fiesta.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам 2016 года компания Ford Sollers увеличила продажи в России на 10% до 42528 автомобилей. Самой популярной моделью Ford в России остаётся Ford Focus. В прошлом году продажи бестселлера Focus увеличились на 8%, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента российского автомобильного рынка, и составили 11973 машины.