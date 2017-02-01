"ФосАгро" увеличила производство удобрений на 9,4%
01.02.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует производственные результаты за 4 квартал 2016 г. и полный 2016 г.
В 2016 г. объем производства удобрений Компании достиг 7,4 млн тонн (рост на 9,4% по сравнению с 2015 г.), в то время как производство фосфорсодержащих удобрений увеличилось на 10,8% - до 5,9 млн тонн. Такому росту способствовали высокие результаты в 4 кв. 2016 г., когда общий объем производства вырос на 13,4% - до 2 млн тонн и производство фосфорсодержащих удобрений увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 г. производство азотных удобрений выросло на 4,3% - до 1,5 млн тонн.
Общий объём продаж за 2016 г. достиг 7,2 млн тонн (рост на 8,8% по сравнению с 2015 г.), в то время как продажи фосфорсодержащих удобрений увеличились на 10,6% - до 5.8 млн тонн. Общий объём продаж удобрений в 4 кв. 2016 г. вырос на 12,7% – до 1,7 млн тонн, благодаря росту продаж фосфорсодержащих удобрений на 18,5% - до 1,4 млн тонн.
Комментируя операционные результаты, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Приятно отчитаться о сильных операционных результатах. Такой успех подтверждает правильность нашего решения сосредоточиться на органическом росте производственных мощностей. В 2016 году объем производства фосфорсодержащих удобрений вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом - до почти 6 млн тонн. Этому способствовал успешный четвертый квартал, показавший впечатляющий 17%-ный рост. Органический рост производства (наряду с дальнейшей оптимизацией расходов) играет важную роль в поддержании контроля над нашими операционными расходами и сохранении высокой маржинальности на фоне укрепления рубля.
Предварительные данные IFA за 2016 г. свидетельствует о высоком мировом спросе на фосфорные удобрения, который вырос более чем на 3% - гораздо более существенно, чем в случае азотных и калийных удобрений. Такому росту способствовало восстановление потребления в Латинской Америке и стабильная динамика в Южной Азии. Что касается предложения – снижение объемов производства и экспорта из Китая (в связи с ростом себестоимости) было компенсировано ростом предложения других крупных игроков (реализующих масштабные программы развития) и ростом производства неинтегрированных игроков благодаря дешевому сырью.
Продажи «ФосАгро» на приоритетном российском рынке выросли на впечатляющие 30% и достигли 2,1 млн тонн по всем типам продукции. В 2016 г. российский рынок оставался одним из наиболее быстрорастущих в мире. По предварительным данным Российской ассоциации производителей удобрений его рост составил 16% по сравнению с 2015 г благодаря серьезному развитию сельского хозяйства (вследствие реализуемой государственной политике и поддержке отрасли со стороны производителей минеральных удобрений).
Ключевыми экспортными рынками «ФосАгро» в 2016 г. были Европа, Латинская Америка и Азия. В Европе продажи выросли более чем на 20% по сравнению с 2015 г. и превысили 1,5 млн тонн благодаря нашей стратегии по открытию торговых компаний на ключевых экспортных рынках. Продажи в Латинской Америке сократились на 10% - до 1,3 млн тонн. Наши поставки в Азию выросли почти на 20% и превысили 1,1 млн тонн, при этом доля Юго-Восточной Азии значительно превысила долю, приходящуюся на Индию.
Что касается продуктовой структуры наших продаж, мы отмечали более высокий спрос на комплексные NPK удобрения, чем на концентрированные DAP/MAP. В 2016 г. общие продажи NPK/NPS выросли почти на 20% по сравнению с всего лишь 2%-ным ростом по удобрениям DAP/MAP.
2017 год начался с одним из самых низких уровней цен за прошедшее десятилетие, и я ожидаю, что ценовая сезонность в этом году будет в рамках привычных значений. В настоящее время фундаментальные факторы спроса на рынке фосфорсодержащих удобрений сохраняются. Это, наряду с восстановлением цен на аммиак (с показателя ниже 170 долларов США за тонну (FOB Black Sea) в октябре 2016 г. до текущего уровня, близкого к 300 долларам США за тонну, в результате чего растут издержки большинства производителей) и большей рационализацией среди высокозатратных и неинтегрированных китайских производителей приведет к росту цен по мере развития высокого сезона. Кроме того, мы уже видим первые признаки восстановления цен на фосфорные удобрения: на прошлой неделе цена на DAP достигла 335 долларов США за тонну (FOB Tampa), что на 20 долларов США выше декабрьского минимума".
В 2016 г. объем производства удобрений Компании достиг 7,4 млн тонн (рост на 9,4% по сравнению с 2015 г.), в то время как производство фосфорсодержащих удобрений увеличилось на 10,8% - до 5,9 млн тонн. Такому росту способствовали высокие результаты в 4 кв. 2016 г., когда общий объем производства вырос на 13,4% - до 2 млн тонн и производство фосфорсодержащих удобрений увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2016 г. производство азотных удобрений выросло на 4,3% - до 1,5 млн тонн.
Общий объём продаж за 2016 г. достиг 7,2 млн тонн (рост на 8,8% по сравнению с 2015 г.), в то время как продажи фосфорсодержащих удобрений увеличились на 10,6% - до 5.8 млн тонн. Общий объём продаж удобрений в 4 кв. 2016 г. вырос на 12,7% – до 1,7 млн тонн, благодаря росту продаж фосфорсодержащих удобрений на 18,5% - до 1,4 млн тонн.
Комментируя операционные результаты, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Приятно отчитаться о сильных операционных результатах. Такой успех подтверждает правильность нашего решения сосредоточиться на органическом росте производственных мощностей. В 2016 году объем производства фосфорсодержащих удобрений вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом - до почти 6 млн тонн. Этому способствовал успешный четвертый квартал, показавший впечатляющий 17%-ный рост. Органический рост производства (наряду с дальнейшей оптимизацией расходов) играет важную роль в поддержании контроля над нашими операционными расходами и сохранении высокой маржинальности на фоне укрепления рубля.
Предварительные данные IFA за 2016 г. свидетельствует о высоком мировом спросе на фосфорные удобрения, который вырос более чем на 3% - гораздо более существенно, чем в случае азотных и калийных удобрений. Такому росту способствовало восстановление потребления в Латинской Америке и стабильная динамика в Южной Азии. Что касается предложения – снижение объемов производства и экспорта из Китая (в связи с ростом себестоимости) было компенсировано ростом предложения других крупных игроков (реализующих масштабные программы развития) и ростом производства неинтегрированных игроков благодаря дешевому сырью.
Продажи «ФосАгро» на приоритетном российском рынке выросли на впечатляющие 30% и достигли 2,1 млн тонн по всем типам продукции. В 2016 г. российский рынок оставался одним из наиболее быстрорастущих в мире. По предварительным данным Российской ассоциации производителей удобрений его рост составил 16% по сравнению с 2015 г благодаря серьезному развитию сельского хозяйства (вследствие реализуемой государственной политике и поддержке отрасли со стороны производителей минеральных удобрений).
Ключевыми экспортными рынками «ФосАгро» в 2016 г. были Европа, Латинская Америка и Азия. В Европе продажи выросли более чем на 20% по сравнению с 2015 г. и превысили 1,5 млн тонн благодаря нашей стратегии по открытию торговых компаний на ключевых экспортных рынках. Продажи в Латинской Америке сократились на 10% - до 1,3 млн тонн. Наши поставки в Азию выросли почти на 20% и превысили 1,1 млн тонн, при этом доля Юго-Восточной Азии значительно превысила долю, приходящуюся на Индию.
Что касается продуктовой структуры наших продаж, мы отмечали более высокий спрос на комплексные NPK удобрения, чем на концентрированные DAP/MAP. В 2016 г. общие продажи NPK/NPS выросли почти на 20% по сравнению с всего лишь 2%-ным ростом по удобрениям DAP/MAP.
2017 год начался с одним из самых низких уровней цен за прошедшее десятилетие, и я ожидаю, что ценовая сезонность в этом году будет в рамках привычных значений. В настоящее время фундаментальные факторы спроса на рынке фосфорсодержащих удобрений сохраняются. Это, наряду с восстановлением цен на аммиак (с показателя ниже 170 долларов США за тонну (FOB Black Sea) в октябре 2016 г. до текущего уровня, близкого к 300 долларам США за тонну, в результате чего растут издержки большинства производителей) и большей рационализацией среди высокозатратных и неинтегрированных китайских производителей приведет к росту цен по мере развития высокого сезона. Кроме того, мы уже видим первые признаки восстановления цен на фосфорные удобрения: на прошлой неделе цена на DAP достигла 335 долларов США за тонну (FOB Tampa), что на 20 долларов США выше декабрьского минимума".