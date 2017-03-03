GM-АВТОВАЗ остановил на три дня свой конвейер
03.03.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с производственным графиком GM-АВТОВАЗ приостановил работу конвейера на три дня: c 1 по 3 марта, сообщили в пресс-службе СП, отметив, что оплата сотрудникам в указанный период осуществляется в соответствии с ТК РФ.
"Производственные потери незначительны, и могут быть восполнены во второй половине года. Это одна из мер, предпринятых в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат. При этом стоит отметить, что отгрузки дилерам выполняются в обычном режиме, учитывая, что на сегодняшний день сохраняется стабильный спрос на автомобили Chevrolet Niva. Это подтверждается результатами продаж января и февраля», – рассказали в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.
Напомним, продажи Chevrolet Niva на российском рынке в январе выросли на 41,3% и составили 1670 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ занял третье место по объёму продаж в сегменте SUV после Hyundai Creta и Renault Duster.
"Производственные потери незначительны, и могут быть восполнены во второй половине года. Это одна из мер, предпринятых в рамках продолжающейся работы по оптимизации производства и контроля затрат. При этом стоит отметить, что отгрузки дилерам выполняются в обычном режиме, учитывая, что на сегодняшний день сохраняется стабильный спрос на автомобили Chevrolet Niva. Это подтверждается результатами продаж января и февраля», – рассказали в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.
Напомним, продажи Chevrolet Niva на российском рынке в январе выросли на 41,3% и составили 1670 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ занял третье место по объёму продаж в сегменте SUV после Hyundai Creta и Renault Duster.