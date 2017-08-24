ОРЕАНДА-НОВОСТИ Минэкономразвития предлагает сохранить господдержку российского автопрома на уровне 65 млрд руб. ежегодно в период до 2025 года, но переориентировать ее для освоения новых технологий. Государственная поддержка автопрома состоит из блока промышленных субсидий и поддержки спроса. На поддержку спроса в 2017 году государство суммарно выделяет 62,3 млрд рублей.



"Мы имеем в виду, что до 2025 года поддержка рынка должна трансформироваться в поддержку новых технологий, новых направлений. Мы в стадии внутреннего согласования с Минфином. Насколько я знаю, Минпром поддерживает самую верхнюю цифру, но у нас есть небольшие разногласия по поводу времени сокращения программ спроса", - рассказал директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников.



По его словам, к 2020 году меры господдержки автопрома должны будут сконцентрироваться на развитии национальных научных и инжиниринговых компетенций, стимулировании создания автомобиля или его элементов с принципиально новыми свойствами, развитии систем автономного вождения.



Между тем, решение по новому инвестиционному режиму для автозаводов в России, который придет на смену истекающим соглашениям о промсборке, как ожидается, будет принято правительством РФ в сентябре, сообщил Масленников. Власти РФ разрабатывают механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК), который придет на смену режиму промсборки. В настоящее время ведется работа над отдельным типовым автомобильным СПИК, который позволит решить основные задачи в области автомобилестроения. Речь идет об увеличении локализации производства двигателей и коробок переключения передач, комплектующих, субкомпонентов и материалов 2-го и 3-го уровней, создании сильной локальной базы поставщиков, стимулировании роста объемов экспорта и поддержке инвестиций в НИОКР и новые технологии.