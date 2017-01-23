ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Черкизово" (LSE:CHE; MOEX:GCHE), крупнейший производитель мяса и комбикормов в России, подвела итоги уборочной кампании 2016 года. Урожай превысил 465 тысяч тонн, что на 40% больше урожая, собранного в 2015 году.

Инвестиции в парк современной сельскохозяйственной техники помогли компании уложиться в оптимальные агротехнические сроки и качественно обработать более 95 тысяч га плодородных земель в Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. В ходе уборочной кампании на полях Группы было задействовано 79 собственных комбайнов и 100 тракторов.

Основными в структуре нового урожая стали следующие сельскохозяйственные культуры: кукуруза - 231 тысяч тонн, озимая и яровая пшеница - 181 тысяча тонн, соя - 26 тысяч тонн, горох - 26 тысяч тонн. Кукурузавнесла в итоге самый весомый вклад в общий валовый сбор. Год назад хозяйства холдинга собрали 115 тысяч тонн этой культуры. Итоговый урожай кукурузы позволит не только удовлетворить внутренние потребности компании, но и продать часть зерна.

"В 2016 году мы получили высокий урожай, но видим перспективы дальнейшего роста по кукурузе и сое, - говорит директор направления растениеводства Группы "Черкизово" Дмитрий Гарнов. - Кукуруза даёт самую высокую урожайность с гектара и большую валовую прибыль, вот почему на следующий год мы увеличиваем площади под этой культурой".

Группа "Черкизово" продолжит инвестировать в собственное растениеводство и наращивать мощность сегмента, перераспределяя площади под зерновыми в пользу более продуктивных культур. Так, на следующий год планируется отдать под кукурузу - 31,2 тысячи га (в 2015 - 16 тысяч га, в 2016 - 24,1 тысяч га), под озимую пшеницу - 25,6 тысячи га, под яровую пшеницу - 8 тысяч га, под соей удвоить посевные площади до - 21 тысячи га.

Компания планирует добиться высокого уровня самообеспеченности по зерну (до 30%) и намерена увеличить собственные элеваторные мощности до 1 млн тонн единовременного хранения зерна.