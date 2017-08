ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" и ПАО "Россети", оператор энергетических сетей в России, подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является партнёрство сторон в области применения современной автомобильной техники для повышения эффективности, надёжности и безопасности электросетевых объектов страны. Также компании планируют вести сотрудничество по созданию в регионах РФ инфраструктуры источников питания для электротранспорта.

Сегодня "Группа ГАЗ" и ПАО "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве в области применения современной автомобильной техники для электросетевого хозяйства России. Подписи под документом поставили Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин и Генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин. Подписание состоялось на площадке Ярославского моторного завода "Группы ГАЗ".

В рамках соглашения компании намерены вести сотрудничество по обновлению парка автомобильной техники для электросетевого хозяйства страны. ПАО "Россети" - обладатель одного из крупнейших в России парков коммерческого транспорта - является давним партнёром "Группы ГАЗ". Российский оператор энергетических сетей эксплуатирует свыше 11 тысяч автомобилей марки ГАЗ. На сегодняшний день потребность в новой технике структурных подразделений ПАО "Россети" составляет несколько тысяч автомобилей.

"Группа ГАЗ" выпускает широкий модельный ряд техники для аварийно-восстановительных и монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства, в том числе в условиях тяжёлого бездорожья: автогидроподъёмники, автомобили с крано-манипуляторными установками, сервисные мастерские и другую спецтехнику на базе лёгких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT", "ГАЗель БИЗНЕС" и "Соболь", среднетоннажных грузовиков "ГАЗон NEXT", большегрузных автомобилей "Урал NEXT".

Сотрудничество компаний подразумевает также расширение линейки дизель-генераторных установок (ДГУ) на базе двигателей Ярославского моторного завода "Группы ГАЗ", с учётом перспективных потребностей ПАО "Россети". ДГУ на базе двигателей ЯМЗ применяются в качестве основных, резервных или аварийных источников электроэнергии. Сфера их применения обширна: снабжение частных домов, дачных и вахтовых посёлков, производственных и складских площадей. ДГУ применяются также для электропитания тепловозов, карьерных самосвалов, установок связи и др.

Также компании договорились о разработке новых образцов высокоэкологичной техники, включая гибридные автомобили и электротранспорт, и планируют сотрудничать в создании инфраструктуры для эксплуатации электротранспорта в регионах РФ. Сегодня "Группа ГАЗ" является ведущим производителем автомобильной техники на электроприводе: компания первой в России разработала электробус и провела на реальных маршрутах Москвы самые длительные в стране испытания электробуса, в ходе которых он прошёл 13 тыс. км и перевёз свыше 25 тыс. пассажиров. Также "Группа ГАЗ" создала унифицированную электроплатформу для всего модельного ряда автомобилей "ГАЗель NEXT", на базе которой возможно изготовление бортовых грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

Олег Бударгин, Генеральный директор ПАО "Россети":

- Подписанное сегодня соглашение базируется на традициях наших взаимоотношений с "Группой ГАЗ" и способствует их дальнейшему развитию. Наша важнейшая задача - обеспечить постоянное энергоснабжение потребителей, и в этом нам существенно помогает техника "Группы ГАЗ". Мы будем расширять границы нашего сотрудничества как на основе обновления уже существующего парка спецтехники и автотранспорта, так и развивая резервные системы питания. Говоря о транспорте будущего, хочется отметить, что "Россети" и "Группа ГАЗ" сегодня могут объединиться и обеспечить максимально эффективные условия для скорейшего развития системы электротранспорта в России.

Вадим Сорокин, Президент "Группы ГАЗ":

- "Группа ГАЗ" и "Россети" ведут многолетнее сотрудничество. Тысячи машин, выпушенных на заводах нашей компании, эксплуатируются в электросетевом хозяйстве страны. Сегодня "Группа ГАЗ" готова обеспечить ПАО "Россети" транспортом нового поколения, который позволяет добиваться максимальной эффективности при решении любых задач. Помимо этого, теперь мы переходим на новый уровень сотрудничества: компания "Россети", которая является одним из лидеров в России по внедрению инновационных технологий, становится инфраструктурным партнёром "Группы ГАЗ" в развитии системы электротранспорта в регионах РФ. Мы планируем совместно прорабатывать наиболее оптимальные зарядные решения с учётом специфики и транспортных потребностей регионов страны, которые готовы внедрять электротранспорт.