ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» начала выпуск грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель Next» в Турции. Основные комплектующие для производства техники поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби «ГАЗель Next», собранные на производственной площадке ГАЗа в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Как отмечается, новые модели станут дополнением к бортовой и грузопассажирской версиям «ГАЗель Next», которые производятся в Сакарии с 2014 года, и позволят расширить линейку коммерческих автомобилей ГАЗ на турецком рынке. На основе четырёх базовых моделей в партнерстве с турецкими производителями будет изготавливаться более 200 модификаций автомобилей для различных видов бизнеса: промтоварные фургоны и рефрижераторы, самосвалы и ремонтные мастерские, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные автолавки и фудтраки.

Отличительные черты грузового фургона «ГАЗель Next» – большой объем кузова, высокая функциональность и самая богатая в своем классе базовая комплектация. Объем кузова составляет 13,5 куб.м. Специальный люк позволяет провозить длинномерные грузы длиной до 5 м. Удобный доступ в грузовой отсек позволяет максимально ускорить процессы загрузки и разгрузки автомобиля. Задние двери фиксируются в промежуточном положении – под углом 90 градусов и при полном открытии на 270 градусов, предоставляя перевозчику свободу действий даже в ограниченном городском пространстве. Уже в базовую комплектацию автомобиля входят обивки боковых стен фургона из высокопрочного пластика и напольное покрытие из специальной водостойкой и износостойкой фанеры, которые защищают поверхность кузова от истирания и повреждений.

Грузопассажирский фургон-комби «ГАЗель Next» позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб.м груза и объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный вход в заднюю часть салона. Сиденья заднего ряда складываются, превращаясь в удобное спальное место. Специальные ниши под задним рядом сидений и под крышей над передним рядом позволяют размещать личные вещи водителя и пассажиров. Уже в базовой комплектации на автомобиль установлен предпусковой подогреватель-догреватель Webasto и магнитола 2 DIN.

Автомобиль оборудован двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 330 Нм. Применение нового пластикового топливного бака, объём которого вырос до 80 литров, обеспечивает большой запас хода на одной заправке. Внедренные в раму усилители позволили повысить прочность и надёжность конструкции всего автомобиля. Одна из самых важных конструктивных особенностей «ГАЗели Next» – двухрычажная независимая передняя подвеска – обладает высокой надежностью и специально подготовлена для интенсивной эксплуатации автомобиля с полной загрузкой. Вместе с реечным рулевым управлением, тормозной системой с двукратным запасом мощности, просторной и удобной кабиной водителя, подвеска обеспечивают отличную управляемость, высокий уровень эргономики и комфорта.