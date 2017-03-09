ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "ЛСР. Недвижимость-Урал" на участке 27 га построит новый жилой комплекс, состоящий из 16 домов, на границе микрорайонов Академический и Мичуринский.

Строительство ЖК "Меридиан" начнётся в июне этого года в границах улиц Тенистая - Верхнеуфалейская - Ландау - Евгения Савкова. "Меридиан" будет состоять из 16 жилых домов: от 8 до 25 этажей. Объекты будут возведены из сборного железобетона, изготавливаемого на заводе ЖБИ в Екатеринбурге, входящем также в состав "Группы ЛСР". Общая полезная площадь проекта более 200 тыс. кв. м. На первых этажах домов будут расположены коммерческие помещения под магазины, офисы, банки, аптеки. Внутри квартала параллельно ул. Верхнеуфалейская запроектирован бульвар, который в дальнейшем станет частью единой системы благоустройства микрорайона. Около 8 тыс. человек станут жителями "Меридиана".

Новый жилой квартал будет строиться в четыре очереди. Завершить строительство первой планируется в 3 квартале 2020 года, всего комплекса - в 2026 году.