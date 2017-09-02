ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО - 1520» холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) презентовал первый тепловоз серии ТГМ8КМ, который был изготовлен в рамках контракта с Союзом железных дорог Кубы. В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, посол Российской Федерации в Республике Куба Михаил Камынин и президент СТМ Сергей Папин.



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По условиям договора «Синара-Транспортные Машины» обеспечит в течение 2017-2021 гг. поставки на Кубу 75 маневровых тепловозов. Производство новой техники осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе. Кроме того, компания будет производить капитальный ремонт тепловозов, ранее эксплуатируемых кубинскими железными дорогами и поставит запасные части и оборудование для модернизации депо в г. Гавана.

Первые семь тепловозов ТГМ8КМ будут отправлены на Кубу уже в сентябре текущего года. Всего в 2017 году для Союза железных дорог Кубы будет изготовлено 17 локомотивов, а в 2018 году – 28 тепловозов.

Кроме того, в ходе работы железнодорожного Салона между компанией «Синара-Транспортные Машины» и иранской компанией «Ферротек Стил» был подписан контракт на поставку путевой техники для ремонта, строительства и содержания железнодорожного пути инфраструктуры Исламской Республики Иран.

В рамках соглашения заводом АО «Калугапутьмаш» будет произведено и поставлено 36 единиц техники в 2018 году. Сумма контракта составляет 24 млн. евро. Данная сделка обеспечивается финансированием российского экспортного банка при поддержке российского экспортного центра РЭЦ и страхового агентства ЭКСАР.

Новый тепловоз серии ТГМ8КМ мощностью 882 кВт (1200 л.с.) с улучшенными технико-экономическими характеристиками предназначен для маневровой работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Жизненный цикл нового ТГМ8КМ рассчитан на сорок лет.