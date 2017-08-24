ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компании «Хендэ Мотор СНГ» и «Шелл Нефть» подписали соглашение о продлении сотрудничества. Таким образом, концерн Shell остаётся эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Hyundai на территории России и СНГ до конца 2021 года, сообщает пресс-служба «Хёндэ Мотор СНГ».



Торжественная церемония, приуроченная к этому событию, прошла в отеле Ritz Carlton Moscow. В ней приняли участие Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ», Роджер Моулдинг, вице-президент Shell по маркетингу и реализации ГСМ в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, и Сергей Стародубцев, генеральный директор ООО «Шелл Нефть».



«Мы рады продолжению сотрудничества с нашим многолетним партнером - концерном Shell. Наша дилерская сеть использует продукцию Shell для сервисного обслуживания клиентов, будучи уверенной в ее абсолютном качестве. Уверен, что наша совместная работа в будущем станет ещё более эффективной – как в области клиентской удовлетворённости, так и в области совместных маркетинговых программ», - отметил Алексей Калицев.



Также на церемонии подписания соглашения компании представили новый продукт, созданный в рамках долгосрочного сотрудничества и совместных исследований – полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30. Новый продукт включен компанией «Хендэ Мотор СНГ» в карту смазочных материалов, размещаемую в сервисных книжках владельцев автомобилей Hyundai.