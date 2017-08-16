Hyundai реализовала по новым госпрограммам более 1000 автомобилей
16.08.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С момента запуска новых госпрограмм "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" банки-партнёры Hyundai Finance выдали более 1000 кредитов. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. По его словам, Hyundai Solaris сохраняет звание лидера, в том числе и в новых госпрограммах, что ещё раз подчёркивает востребованность данного автомобиля, а также отличные потребительские характеристики, которые удовлетворяют потребности разных категорий клиентов.
Напомним, по новым программам покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Хёндэ Солярис и Крета. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавит ещё 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.
Также, помимо указанных программ, продолжают действовать условия согласно ранее утверждённой государственной программе поддержке автокредитования. Таким образом, клиент может одновременно воспользоваться одной из программ кредитования "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" и стандартной программой господдержки и получить двойную выгоду.
Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль в 2017 году. Клиенту необходимо соблюсти ряд требований программы: не иметь ранее в собственности автомобиль, ранее в 2017 году не оформлять автокредит, иметь водительское удостоверение и не заключать в 2017 году иных договоров на приобретение авто.
Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Для того, чтобы воспользоваться программой, клиент должен соответствовать ряду требований: ранее в 2017 году не оформлять автокредит, иметь водительское удостоверение и не заключать в 2017 году иных договоров на приобретение авто, а также предоставить документы, подтверждающие наличие детей.
"Новые программы пользуются равнозначным спросом у наших клиентов. Мы отмечаем интерес клиентов к новым программам, для многих из них дополнительная господдержка стала большим стимулом к покупке автомобиля именно сейчас. В свою очередь, мы также вносим свой вклад в поддержку кредитных продаж. Клиентам Hyundai Solaris, покупающим автомобиль в кредит по программе СТАРТ, мы предоставляем бесплатное КАСКО. Также кредит по новым госпрограммам можно оформить при взносе от 0%, что даёт возможность купить автомобиль более широкому кругу клиентов", – рассказал Алексей Калицев.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в июле российские дилеры Hyundai реализовали 11952 автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки остаётся новый Hyundai Solaris с показателем 6951 реализованный автомобиль (-12%). Второй результат показал компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было продано 3302 таких машины.
Напомним, по новым программам покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Хёндэ Солярис и Крета. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавит ещё 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.
Также, помимо указанных программ, продолжают действовать условия согласно ранее утверждённой государственной программе поддержке автокредитования. Таким образом, клиент может одновременно воспользоваться одной из программ кредитования "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" и стандартной программой господдержки и получить двойную выгоду.
Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль в 2017 году. Клиенту необходимо соблюсти ряд требований программы: не иметь ранее в собственности автомобиль, ранее в 2017 году не оформлять автокредит, иметь водительское удостоверение и не заключать в 2017 году иных договоров на приобретение авто.
Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Для того, чтобы воспользоваться программой, клиент должен соответствовать ряду требований: ранее в 2017 году не оформлять автокредит, иметь водительское удостоверение и не заключать в 2017 году иных договоров на приобретение авто, а также предоставить документы, подтверждающие наличие детей.
"Новые программы пользуются равнозначным спросом у наших клиентов. Мы отмечаем интерес клиентов к новым программам, для многих из них дополнительная господдержка стала большим стимулом к покупке автомобиля именно сейчас. В свою очередь, мы также вносим свой вклад в поддержку кредитных продаж. Клиентам Hyundai Solaris, покупающим автомобиль в кредит по программе СТАРТ, мы предоставляем бесплатное КАСКО. Также кредит по новым госпрограммам можно оформить при взносе от 0%, что даёт возможность купить автомобиль более широкому кругу клиентов", – рассказал Алексей Калицев.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в июле российские дилеры Hyundai реализовали 11952 автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки остаётся новый Hyundai Solaris с показателем 6951 реализованный автомобиль (-12%). Второй результат показал компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было продано 3302 таких машины.
Источник: Автостат