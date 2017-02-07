Ижевский автозавод собрал 10 универсалов LADA Vesta
07.02.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ижевский автозавод продолжает работы по проекту универсала LADA Vesta, в рамках которых было собрано десять таких автомобилей, имеющих статус «предсерийных».
Автомобили Vesta SW собраны из деталей, которые были поставлены на предприятие из Тольятти. Работы были возобновлены сразу же после окончания новогодних каникул. Все выполняется в соответствии с намеченным планом.
Предполагается, что LADA Vesta SW получит такие же силовые агрегаты, какие доступны для седан: бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра, мощность которых составляет 106 и 122 л.с. соответственно; в паре с более производительным мотором идет «робот», а для второго предусмотрена еще и механическая КП. К серийному производству универсала LADA Vesta планируют приступить летом 2017 года, продажи, вероятно, начнутся спустя несколько месяцев после этого.
Автомобили Vesta SW собраны из деталей, которые были поставлены на предприятие из Тольятти. Работы были возобновлены сразу же после окончания новогодних каникул. Все выполняется в соответствии с намеченным планом.
Предполагается, что LADA Vesta SW получит такие же силовые агрегаты, какие доступны для седан: бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра, мощность которых составляет 106 и 122 л.с. соответственно; в паре с более производительным мотором идет «робот», а для второго предусмотрена еще и механическая КП. К серийному производству универсала LADA Vesta планируют приступить летом 2017 года, продажи, вероятно, начнутся спустя несколько месяцев после этого.