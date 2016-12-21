Иностранных специалистов учат ремонтировать КАМАЗы
21.12.2016, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На базе корпоративного учебного центра «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) началось обучение иностранных специалистов-механиков особенностям техосмотра, обслуживания и ремонта автомобилей КАМАЗ.
Обучение организовано на базе Регионального института передовых технологий и бизнеса, который является учебным центром «КАМАЗа». Основной акцент в программе сделан на отработку практических навыков по разборке-сборке двигателей, сцепления, тормозной системы, рулевого управления, электрооборудования.
Обучение организовано на базе Регионального института передовых технологий и бизнеса, который является учебным центром «КАМАЗа». Основной акцент в программе сделан на отработку практических навыков по разборке-сборке двигателей, сцепления, тормозной системы, рулевого управления, электрооборудования.