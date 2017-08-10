ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам первого полугодия 2017 года с конвейера производственной площадки «Исузу Рус» в Ульяновске сошли 1644 автомобиля Isuzu, что почти вдвое превышает показатель годичной давности (834 машины). В частности, было выпущено 1110 грузовиков лёгкой серии N с полной массой 3,5-9,5 тонн, 414 машин среднетоннажной серии F с полной массой 12-18 тонн и 120 тяжёлых грузовиков GIGA (26-33 тонн).

Ранее заявленный годовой план производства – 4300 автомобилей – на сегодняшний день скорректирован в сторону увеличения. До конца года будет произведено уже 4426 машин на шасси Isuzu. Изначальная мощность производства (5000 шасси в год) в 2017 году увеличена на 1000 единиц – до 6000 автомобилей категорий N, F, С и Е.

Завод функционирует с максимальной загрузкой мощностей в две смены с дополнительными рабочими днями. Для сохранения высокого уровня качества при росте объёмов производства на предприятии внедряются мероприятия по увеличению производительности труда и сокращению издержек, связанных с трудоемкостью сборки. В частности, ведутся работы по снижению трудоемкости по заправке шасси техническими жидкостями и диагностике шасси по ключевым параметрам.

Основные покупатели грузовиков средней и лёгкой серии – сетевые ритейлеры, занимающиеся продажами продуктов питания. Помимо этого спецтехника на шасси N-серии (эвакуаторы, манипуляторы) востребована строительными и дорожными организациями. Тяжёлые машины серий С и Е покупают магистральные перевозчики, логистические группы. Пользуются спросом специализированные автомобили (зерновозы, молоковозы).