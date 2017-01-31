ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ подвёл итоги работы по совершенствованию качества за 2016 год. Так, по сравнению с 2015 годом, количество дефектов на один проверенный автомобиль (DPV) снизилось на 24%, а коэффициент дефектности (APA) – на 28%. На всех заводах компании продолжают работать KVP-группы, занятые выявлением и решением проблем по качеству. Экономический эффект от работы KVP-групп превысил 107 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Между тем, приказом генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина утверждена программа «Качество-2017» и цели в области качества на текущий год. Среди основных задач коллектива компании в 2017 году – снижение коэффициента дефектности (APA) на автомобиль на 10%, количества дефектов на автомобиль (DPV) – на 20%. Требования к автомобилям перспективного семейства обозначены жёстче: планируется достичь снижения APA и DPV на 50% и 25%, соответственно. В целом, по итогам года КАМАЗ намерен снизить потери от брака на 30%.