КАМАЗ назвал самые востребованные модели за всю историю предприятия
23.02.2017, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ, недавно отметивший 41 год с момента выпуска первого автомобиля, с тех пор произвёл около 2 млн 210 тыс. грузовиков. Самыми востребованными моделями КАМАЗа стали те грузовики, которые были разработаны в период строительства предприятия и начали сходить с конвейера в 1976 году.
«Золото» оказалось у первенца – КАМАЗ-5320. В общей сложности за четверть века было выпущено 393309 экземпляров трехосного бортового тягача. Этот автомобиль подходил как для дальней, так и для ближней транспортировки грузов. В период с 1979 по 1983 годы с конвейера ежегодно сходило более 29 000 единиц 5320-го. Последний экземпляр был выпущен в 2000 году.
На второй строчке оказался самосвал КАМАЗ-5511. В общей сложности с 1976 по 1991 годы было произведено 343623 автомобиля. При его создании применялись новейшие технические разработки: фары, свет которых не бил в глаза водителям встречных машин, мигающие огни поворотных указателей, срабатывающие в аварийных ситуациях, а также прочный стальной кузов с задним типом разгрузки.
Замкнул тройку лидеров тягач КАМАЗ-5410. С главного сборочного конвейера сошла 273901 машина в период с 1976 по 2000 годы.
«Золото» оказалось у первенца – КАМАЗ-5320. В общей сложности за четверть века было выпущено 393309 экземпляров трехосного бортового тягача. Этот автомобиль подходил как для дальней, так и для ближней транспортировки грузов. В период с 1979 по 1983 годы с конвейера ежегодно сходило более 29 000 единиц 5320-го. Последний экземпляр был выпущен в 2000 году.
На второй строчке оказался самосвал КАМАЗ-5511. В общей сложности с 1976 по 1991 годы было произведено 343623 автомобиля. При его создании применялись новейшие технические разработки: фары, свет которых не бил в глаза водителям встречных машин, мигающие огни поворотных указателей, срабатывающие в аварийных ситуациях, а также прочный стальной кузов с задним типом разгрузки.
Замкнул тройку лидеров тягач КАМАЗ-5410. С главного сборочного конвейера сошла 273901 машина в период с 1976 по 2000 годы.