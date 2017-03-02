"КАМАЗ" отмечен грамотой за изобретательство
02.03.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) отмечено Почётной грамотой Федерального института промышленной собственности за высокие достижения в изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности, а также в продвижении инновационных проектов.
Документ был вручен представителям «КАМАЗа» в рамках II Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России», который проходил в Казани. Параллельно в казанском ИТ-парке состоялся V съезд Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) РФ. Один из 22 таких татарстанских Центров зарегистрирован на «КАМАЗе». Перед началом пленарной сессии заместитель главного конструктора «КАМАЗа» Андрей Савинков представил высоким гостям форума камазовский стенд, презентовав также и результаты новаторской деятельности. Более 1200 работников «КАМАЗа» участвовали в ней только за прошедший 2016 год, в Роспатент подготовлено и направлено более 80 заявок. Политика компании в этой сфере направлена на то, чтобы не только создать продукт, востребованный на рынке, но и защитить его патентами от недобросовестных конкурентов. Всего на данный момент в интеллектуальном активе компании 660 объектов исключительного права, зарегистрированных на имя ПАО «КАМАЗ».
Документ был вручен представителям «КАМАЗа» в рамках II Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России», который проходил в Казани. Параллельно в казанском ИТ-парке состоялся V съезд Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) РФ. Один из 22 таких татарстанских Центров зарегистрирован на «КАМАЗе». Перед началом пленарной сессии заместитель главного конструктора «КАМАЗа» Андрей Савинков представил высоким гостям форума камазовский стенд, презентовав также и результаты новаторской деятельности. Более 1200 работников «КАМАЗа» участвовали в ней только за прошедший 2016 год, в Роспатент подготовлено и направлено более 80 заявок. Политика компании в этой сфере направлена на то, чтобы не только создать продукт, востребованный на рынке, но и защитить его патентами от недобросовестных конкурентов. Всего на данный момент в интеллектуальном активе компании 660 объектов исключительного права, зарегистрированных на имя ПАО «КАМАЗ».