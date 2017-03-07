ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ, в прошлом году занявший 55% российского рынка грузовиков полной массой свыше 14 тонн, в 2017 году рассчитывают увеличить свою долю до 58%. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Когогин на прошедшей недавно ежегодной, XXI-й конференции официальных дилеров КАМАЗа.

«Наша цель сегодня – продолжать следовать курсу 2016 года, который подразумевает ориентацию на работу с конечным клиентом и прямую конкуренцию с другими производителям за позиции на рынке, – сказал Сергей Когогин, которого цитирует пресс-служба КАМАЗа. – Один из положительных моментов – удалось выполнить поставленную задачу увеличить долю нашего присутствия на российском авторынке и занять в своей нише 55%. Более того, сейчас целевая доля КАМАЗа составляет уже 58%».

По словам Сергея Когогина, продолжится и процесс оптимизации дилерской сети – ставка будет на поддержку дилеров, готовых меняться и адаптироваться к условиям на рынке. «Таким образом, в составе дилерской сети останутся наиболее эффективные автоцентры, способные конкурировать и качественно обслуживать клиентов, – подчеркнул гендиректор КАМАЗа. – Отдельный вопрос – персонал предприятий дилерской сети. Будет продолжен курс, нацеленный на повышение квалификации специалистов и наработку компетенций по всем направлениям работы дилерского центра».

Так, в 2016 году наряду с очным обучением персонала на постоянной основе организованы вебинары для дилеров по разным направлениям: маркетинговые исследования, новые модели автотехники, сервис, гарантия, регламенты, отчетность.