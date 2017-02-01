ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей KIA cee’d 2017 модельного года, которые, вне зависимости от комплектации, оснащаются системой экстренной связи «ЭРА-Глонасс» и модулем беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств. Цена 5-дверного хэтчбека KIA cee’d без учета специальных предложений составит от 819 тыс. 900 рублей до 1 млн 314 тыс. 900 рублей, 3-дверного pro_cee’d – от 919 тыс. 900 рублей до 1 млн 224 тыс. 900 рублей, а универсала cee’d_sw – от 894 тыс. 900 рублей до 1 млн 294 тыс. 900 рублей , сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.



На автомобили KIA cee’d в комплектациях Prestige, Premium и GT, cee’d_sw и pro_cee’d в комплектациях Prestige и Premium устанавливается мультимедийно-навигационная система нового поколения с сенсорным дисплеем высокой четкости с диагональю 7”. Новая система обновляет информацию о пробках и других дорожных условиях в режиме реального времени и совместима с Apple CarPlay и Android Auto.



Помимо этого, для автомобилей KIA cee’d, pro_cee’d и cee’d_sw в комплектации Premium теперь предусмотрена установка системы автоматического переключения дальнего света фар на ближний (HBA – High Beam Assist) и системы слежения за дорожной разметкой с оповещением водителя об отклонении из полосы движения (LDWS).



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года продажи хэтчбеков и универсалов семейства cee’d в России составили 15081 автомобиль (-21,7%). Это третья по популярности модель KIA на российском рынке.