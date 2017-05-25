ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания KIA Motors Rus пересмотрела цены на оригинальные запчасти массового спроса и на вторую линию запасных частей.



Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, с 16 мая 2017 года во всех дилерских центрах KIA в России на 10% снижены цены на оригинальные запасные части для регламентного обслуживания автомобилей. Изменение коснулось 1900 наименований деталей, включая масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания и приводные ремни. В данный перечень также входят детали подвески и рулевого управления, внутренние кузовные панели, радиаторы и другие востребованные запасные части.



На запасные части второй линии цены также снижены на 10%. Вторая линия представляет собой более доступные аналоги оригинальных запчастей для послепродажного обслуживания автомобилей KIA. Запасные части второй линии при неизменно высоком качестве дешевле оригинальных на 20-25%, а их использование сохраняет гарантию производителя на автомобиль. Ассортимент запчастей второй линии позволяет пройти регламентное техническое обслуживание, осуществить ремонт подвески, рулевого управления, замену тормозных компонентов, сцепления и других узлов и агрегатов. Сниженные цены на такие детали действуют для владельцев KIA Rio, cee’d, Optima, Sportage, Sorento с пробегом.



Как подчеркнул управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов, компания активно внедряет программу послепродажного обслуживания «Забота, достойная близких», а снижение цен на запчасти и представленная совсем недавно программа «Быстрый сервис» являются последовательными шагами в этом направлении.