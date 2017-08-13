Компания Chanje представила уникальный электро-минивэн
13.08.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Американская стартап-компания Chanje недавно представила свою новую разработку – минивэн, работающий на электричестве.
По словам руководителя компании Брайана Гензеля, инженеры стартапа Chanje разработали электрический фургон, который может в кузове транспортировать груз общим весом в 2,7 тонны. При максимальной нагрузке аккумуляторов минивэна хватит на расстояние до 100 километров, а при средней нагрузке (до 1,3 тонн) электрофургон сможет проехать на одной зарядке около 160 километров. Отметим, что штаб-квартира Chanje находится в американском штате Калифорния.
Брайан Гензель поделился с общественностью своим виденьем автомобиля будущего. Он считает, что электрический фургон станет хорошей альтернативой стандартным транспортным средствам аналогичного класса, которые оборудованы двигателями внутреннего сгорания. Минивэны электрического типа должны оказать помощь человечеству в его борьбе с проблемой загрязнения атмосферы. Стоит сказать, что именно небольшие фургоны в ответе за то, что в окружающую среду выбрасывается около 20% всех вредных газов.
Глава компании Chanje считает, что электрический фургон марки V8070 будет идеален для транспортировки небольших грузов. Среди потенциальных покупателей автомобиля нового типа - пиццерии, разнообразные магазины с доставкой, масштабные курьерские службы и даже крупные интернет-поставщики по типу сетевого гиганта Amazon.
Над проектом Chanje работали американские инженеры вместе с китайскими специалистами из компании FDG Еlectric Vehicles Limited. Последняя инвестировала в проект огромные средства, за что получила 50% акций будущей компании. Выпуск электрических фургонов начнётся текущей осенью в Китае, позже производство перенесут в США.
По словам руководителя компании Брайана Гензеля, инженеры стартапа Chanje разработали электрический фургон, который может в кузове транспортировать груз общим весом в 2,7 тонны. При максимальной нагрузке аккумуляторов минивэна хватит на расстояние до 100 километров, а при средней нагрузке (до 1,3 тонн) электрофургон сможет проехать на одной зарядке около 160 километров. Отметим, что штаб-квартира Chanje находится в американском штате Калифорния.
Брайан Гензель поделился с общественностью своим виденьем автомобиля будущего. Он считает, что электрический фургон станет хорошей альтернативой стандартным транспортным средствам аналогичного класса, которые оборудованы двигателями внутреннего сгорания. Минивэны электрического типа должны оказать помощь человечеству в его борьбе с проблемой загрязнения атмосферы. Стоит сказать, что именно небольшие фургоны в ответе за то, что в окружающую среду выбрасывается около 20% всех вредных газов.
Глава компании Chanje считает, что электрический фургон марки V8070 будет идеален для транспортировки небольших грузов. Среди потенциальных покупателей автомобиля нового типа - пиццерии, разнообразные магазины с доставкой, масштабные курьерские службы и даже крупные интернет-поставщики по типу сетевого гиганта Amazon.
Над проектом Chanje работали американские инженеры вместе с китайскими специалистами из компании FDG Еlectric Vehicles Limited. Последняя инвестировала в проект огромные средства, за что получила 50% акций будущей компании. Выпуск электрических фургонов начнётся текущей осенью в Китае, позже производство перенесут в США.
Источник: http://sc-os.ru