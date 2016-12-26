ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С аэродрома новосибирского филиала компании "Сухой" - НАЗ им. В. П. Чкалова, взлетела и направилась к месту своей дислокации в одну из авиационных частей ВКС России очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Таким образом, "Сухой" полностью выполнил гособоронзаказ 2016 г. по этому типу самолётов.

Новосибирский авиазавод работает с высокой эффективностью. Государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 в войска ВКС до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время самолёты успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

Особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полёта до 4000 км, максимальной скорости до 1900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн. На самолётах установлены новейшая система вооружения и система заправки в воздухе.