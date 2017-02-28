ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Северной столице на новом футбольном стадионе на Крестовском острове состоялся первый фестиваль "Радио Зенит". Планируется, что спортивная арена будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках тестирования транспортной доступности стадиона состоялась презентация троллейбуса с автономным ходом "Тролза".

В ходе презентации была представлена последняя модификация троллейбуса Тролза-5265.03 "Мегаполис" с автономным ходом. Машина прибыла на опытную эксплуатацию в Санкт-Петербург 1 февраля. В презентации приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, председатель комитета по транспорту Александр Головин, директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Василий Остряков, генеральный директор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий, представители органов государственной власти, журналисты.

Иван Котвицкий подробно рассказал о троллейбусе. Это последняя модификация троллейбуса с повышенными показателями качества, надёжности и комфорта пассажиров. Машина оснащена литиевыми батареями, позволяющими проходить 15 км автономно.

Это даёт возможность создавать новые экологически чистые маршруты, без строительства дорогостоящей троллейбусной инфраструктуры. Такие троллейбусы были разработаны специалистами "Тролза" в 2012 году. За прошедшие 5 лет машины прошли успешные испытания и серийно поставлялись в Тулу, Нальчик, Кордову, Росарио (Аргентина). Сейчас идут поставки подобной техники для нужд Государственной транспортной лизинговой компании. Всего к августу 2017 году подобных машин будет поставлено 101.

В рамках презентации состоялось тестирование возможностей троллейбуса передвигаться автономно в городском трафике. Троллейбус прошёл более 8 км по маршруту, предназначенному для доставки зрителей на стадион.