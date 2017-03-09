ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, договорился с ОАО "НПО "Курганприбор" о выкупе 33% акций новосибирского Института прикладной физики.

"Наш новый партнёр позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия. Сделку планируется завершить до конца 2017 года, - прокомментировал Алексей Криворучко, генеральный директор концерна "Калашников".

Новосибирский Институт прикладной физики является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.