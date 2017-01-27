ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отечественные модели LADA Granta и LADA Vesta по итогам 2016 года оказались в ТОП-100 продаваемых автомобилей в Европе. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В этом рейтинге LADA Granta с 89,8 тыс. проданных экземпляров (в европейских странах, с учётом России) занимает 59-е место, а её ближайшими соседями являются Hyundai Solaris (58-е место) и Renault Twingo (60-е место).

LADA Vesta в прошлом году также попала в сотню европейских бестселлеров, заняв 94-ю позицию с результатом 55,4 тыс. автомобилей. При этом рядом с ней располагаются KIA Picanto (93-е место) и Honda CR-V (95-е место).



Лидером же европейского рынка традиционно стал Volkswagen Golf, показатель которого в 2016 году составил 578,9 тыс. автомобилей. В первую тройку здесь также попали Volkswagen Polo (389,9 тыс. шт.) и Renault Clio (341,6 тыс. шт.).