ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как стало известно из результатов исследования "Автостат Инфо", выручка от продаж автомобилей марки LADA составила 111,55 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года.

Объём продаж отечественного автопроизводителя за отчётные январь-ноябрь составил 226 538 ед. авто, на 5,6% больше, чем годом ранее.

Среди моделей марки LADA наибольшую выручку за этот период принесла Granta - 30,81 млрд рублей. Второй результат у LADA Vesta - 25,89 млрд рублей, а третий - у минивэна LADA Largus (17,45 млрд рублей). Добавим, что на продаже кроссоверов Xray дилеры LADA заработали за 11 месяцев прошлого года 9,77 млрд рублей, а внедорожник LADA 4x4 принёс им ещё 8,5 млрд рублей.

Напомним, что самой продаваемой "Ладой" в России за 11 месяцев 2016 года стала LADA Granta, которая разошлась на рынке в количестве 75 463 ед. (-22%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем продаж в 45 249 ед. (годом ранее - 340 шт.), а третью строчку рейтинга оставил за собой LADA Largus (31 054 ед., -17,3%).