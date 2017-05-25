ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Lexus начала производство нового флагманского купе Lexus LC для европейского рынка.



В России новинка появится в июле текущего года и будет доступна в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией в богато оснащённой комплектации Sport+ стоимостью 7 млн 886 тыс. рублей.



Как сообщает пресс-служба Lexus, новая отдельная сборочная линия для модели LC была создана на заводе Мотомачи в Японии. Сборка LC организована на производственной площадке, ранее занимавшейся выпуском модели LFA, при этом новое купе получило ряд технологий, изначально разработанных Lexus для своего первого эксклюзивного суперкара ручной сборки. В числе этих технологий – особый технологический процесс литьевого прессования полимера (RTM), использующийся при изготовлении компонентов из углепластика.



Адаптировав технологию RTM для массового производства, Lexus использует углепластик в ключевых элементах конструкции купе LC, что позволило значительно снизить массу автомобиля.