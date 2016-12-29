Мантуров: РФ обеспечит себя жизненно важными лекарствами в 2017 году
29.12.2016, 16:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведёт к увеличению доли российского производства к 2018 году до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ранее этого показателя планировалось достичь к 2020 году, однако уже по результатам ноября 2016 года эта доля составляет 76%.
О ходе реализации программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности страны рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы начали заниматься этой отраслью ещё в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов", — сообщил министр.
По его словам, уже через год доля лекарств отечественного производства из перечня жизненно необходимых препаратов способна увеличиться до 90%.
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" утверждена распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2010 года № 1660-р. В рамках этой программы прогнозировался предельный объём финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а средства внебюджетных источников — 63,15 млрд рублей.
По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить увеличение доли лекарств российского производства до 90% по номенклатуре перечня стратегически значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2020 году, говорится в концепции ФЦП.
Согласно оценкам экспертов, за период действия программы фармотраслью было привлечено около 130 млрд рублей частных инвестиций, в том числе и иностранных. При этом бюджет потратил более 35 млрд рублей плюс некоторые выпадающие налоговые доходы.
В механизмах обеспечения ЖНВЛП важна не столько процентная составляющая, сколько доступность альтернатив и работающих препаратов, считают эксперты.
В декабре компании Pfizer и "Новамедика", основанная Роснано и Domain Associates, заключили соглашение о трансфере в Россию технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжёлых бактериальных и грибковых инфекций, а также сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.
О ходе реализации программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности страны рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы начали заниматься этой отраслью ещё в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов", — сообщил министр.
По его словам, уже через год доля лекарств отечественного производства из перечня жизненно необходимых препаратов способна увеличиться до 90%.
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" утверждена распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2010 года № 1660-р. В рамках этой программы прогнозировался предельный объём финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а средства внебюджетных источников — 63,15 млрд рублей.
По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить увеличение доли лекарств российского производства до 90% по номенклатуре перечня стратегически значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2020 году, говорится в концепции ФЦП.
Согласно оценкам экспертов, за период действия программы фармотраслью было привлечено около 130 млрд рублей частных инвестиций, в том числе и иностранных. При этом бюджет потратил более 35 млрд рублей плюс некоторые выпадающие налоговые доходы.
В механизмах обеспечения ЖНВЛП важна не столько процентная составляющая, сколько доступность альтернатив и работающих препаратов, считают эксперты.
В декабре компании Pfizer и "Новамедика", основанная Роснано и Domain Associates, заключили соглашение о трансфере в Россию технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжёлых бактериальных и грибковых инфекций, а также сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.