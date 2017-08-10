ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мечел-Сервис" – металлоторговая компания Группы "Мечел" – поставил 500 тонн арматуры для строительства и модернизации Новороссийской военно-морской базы.

В Цемесской бухте Новороссийска проходит одна из самых масштабных строек страны: здесь возводится супер-современный морской порт, аналогов которому в России ещё не было. Порт превратится в крупнейшую и самую передовую военно-морскую базу России. Использующийся при возведении объекта арматурный прокат произведён Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу "Мечел").

Будущая военная база рассчитана на приём современных морских военных кораблей и подводных лодок.