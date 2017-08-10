"Мечел-Cервис" поставил арматуру для строительства геопорта в Новороссийске
10.08.2017, 23:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мечел-Сервис" – металлоторговая компания Группы "Мечел" – поставил 500 тонн арматуры для строительства и модернизации Новороссийской военно-морской базы.
В Цемесской бухте Новороссийска проходит одна из самых масштабных строек страны: здесь возводится супер-современный морской порт, аналогов которому в России ещё не было. Порт превратится в крупнейшую и самую передовую военно-морскую базу России. Использующийся при возведении объекта арматурный прокат произведён Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу "Мечел").
Будущая военная база рассчитана на приём современных морских военных кораблей и подводных лодок.
В Цемесской бухте Новороссийска проходит одна из самых масштабных строек страны: здесь возводится супер-современный морской порт, аналогов которому в России ещё не было. Порт превратится в крупнейшую и самую передовую военно-морскую базу России. Использующийся при возведении объекта арматурный прокат произведён Челябинским металлургическим комбинатом (входит в Группу "Мечел").
Будущая военная база рассчитана на приём современных морских военных кораблей и подводных лодок.
Источник: Мечел