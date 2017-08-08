"Мечел-Сервис" поставил прокат на строительство аэропорта в Ростове-на-Дону
08.08.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Металлоторговая компания Группы "Мечел" – ООО "Мечел-Сервис" – поставила 2,2 тыс. тонн металлопроката для строительства международного аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону.
Большую часть поставленного проката составляет арматура производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел"). На объект также поставляется строительная сетка, балка и рядовой лист.
"Платов" призван стать главной воздушной гаванью Юга России. Строительство приурочено к первенству мира по футболу 2018 года. В аэропорту реализуется концепция единого пассажирского терминала, где вся инфраструктура находится под одной крышей. Архитектурный дизайн аэровокзального комплекса называется "Мост в небо" и символизирует волны реки Дон, накатывающие на берег.
Большую часть поставленного проката составляет арматура производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел"). На объект также поставляется строительная сетка, балка и рядовой лист.
"Платов" призван стать главной воздушной гаванью Юга России. Строительство приурочено к первенству мира по футболу 2018 года. В аэропорту реализуется концепция единого пассажирского терминала, где вся инфраструктура находится под одной крышей. Архитектурный дизайн аэровокзального комплекса называется "Мост в небо" и символизирует волны реки Дон, накатывающие на берег.
Источник: Мечел