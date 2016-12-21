ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений, учитывающих предложения Минвостокразвития России по ускоренному развитию аквакультуры.

В частности Минсельхозу России дано поручение в срок до 16 февраля представить в Правительство России предложения по совершенствованию законодательства в области аквакультуры, в том числе в части использования рыбопромысловых участков для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения рыбоводной инфраструктуры.

Минсельхозу России, Минкомсвязи России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено до 22 марта проработать вопрос создания информационной системы, содержащей сведения об акваториях водных объектов, имеющихся ограничениях и запретах по их использованию для целей аквакультуры (рыбоводства).

Также Минприроды России, Минсельхозу России совместно с заинтересованными органами власти поручено внести до 14 февраля в Правительство России проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу использования лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)».