Mercedes-Benz запатентовал подушки безопасности для пешеходов
10.08.2017, 21:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mercedes-Benz запатентовала новый вид подушек безопасности, которые встроены в передние стойки. Патент был подан производителем в американское ведомство ещё в 2015-го, однако опубликован он был только в начале августа этого года.
Как пишет портал Motor.ru, в системе используются пиропатроны, за счёт которых приподнимается и сдвигается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового стекла и "дворники". Сами подушки безопасности раскрываются вдоль передних стоек, при этом они, судя по опубликованным картинкам, прикреплены к капоту и сдвигаются вместе с ним.
В мае стало известно о том, что в Porsche тоже запатентовали подушки безопасности, встроенные в передние стойки. Однако они используются не для защиты пешеходов, как у "Мерседеса", а со стороны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, когда голова во время столкновения может соскользнуть с фронтальной подушки, раскрывающейся на руле. Подушки в стойках производитель планирует использовать на кабриолетах.
Первой подушку для защиты пешеходов сделала компания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40: подушка закрывала почти всё лобовое стекло и передние стойки. Через год производитель заявил, что готов отказаться от подобной подушки из-за дороговизны технологии.
Сейчас подушки безопасности для пешеходов есть у Subaru Impreza (правlа, только на японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.
Как пишет портал Motor.ru, в системе используются пиропатроны, за счёт которых приподнимается и сдвигается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового стекла и "дворники". Сами подушки безопасности раскрываются вдоль передних стоек, при этом они, судя по опубликованным картинкам, прикреплены к капоту и сдвигаются вместе с ним.
В мае стало известно о том, что в Porsche тоже запатентовали подушки безопасности, встроенные в передние стойки. Однако они используются не для защиты пешеходов, как у "Мерседеса", а со стороны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, когда голова во время столкновения может соскользнуть с фронтальной подушки, раскрывающейся на руле. Подушки в стойках производитель планирует использовать на кабриолетах.
Первой подушку для защиты пешеходов сделала компания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40: подушка закрывала почти всё лобовое стекло и передние стойки. Через год производитель заявил, что готов отказаться от подобной подушки из-за дороговизны технологии.
Сейчас подушки безопасности для пешеходов есть у Subaru Impreza (правlа, только на японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.
Источник: Автостат