ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Микровэн KIA Venga, созданный специально для европейского рынка в 2009 году, доживает последние месяцы: производство на заводе в Словакии будет прекращено во втором полугодии. Причём машина второго поколения не появится.

Формальным наследником этой модели станет компактный паркетник, который, по предварительной информации, будет называться KIA Stonic. Он будет представлять собой аналог грядущего кроссовера Hyundai Kona, который презентуют уже этим летом, но вариант под маркой KIA покажут чуть позже – ориентировочно осенью.

Что касается российского рынка, то из нашей модельной гаммы Venga уже исчезла. Её не стали сертифицировать с системой "ЭРА-ГЛОНАСС", а потому сборку на калининградском "Автоторе" прекратили ещё в конце прошлого года.