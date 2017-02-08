Минпромторг России поддержит спрос на экологически чистый транспорт
08.02.2017, 20:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг России подготовил проекты постановлений Правительства РФ по поддержке спроса на новые трамваи и троллейбусы, а также на автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.
Продолжение этих программ имеет большое значение для регионов, нуждающихся в обновлении парка городского транспорта и техники для ЖКХ. Впервые в эти программы мы планируем включить электробусы, а также лёгкие коммерческие и легковые автомобили, работающие на газомоторном топливе. Таким образом, мы существенно расширим аудиторию покупателей экологически чистого транспорта
прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
Проект постановления по электротранспорту предусматривает субсидии производителям при условии предоставления скидки покупателю. В 2017 году на эту меру планируется выделить 900 млн рублей.
3 млрд. рублей – объём финансирования стимулирования спроса на газомоторную технику. Субсидии получат, как и в прошлом году, производители техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, после предоставления скидки покупателю.
"В 2016 году мы изменили механизм поддержки спроса на экологически чистый транспорт, в частности, на газомоторную технику, и это позволило российским производителям реализовать более 2 тысяч единиц таких автомобилей. Для сравнения – в 2015 году было продано более 1,3 тыс. таких машин. Также в прошлом году благодаря господдержке продано более 100 единиц трамваев и троллейбусов", – отметил Александр Морозов.
Продолжение этих программ имеет большое значение для регионов, нуждающихся в обновлении парка городского транспорта и техники для ЖКХ. Впервые в эти программы мы планируем включить электробусы, а также лёгкие коммерческие и легковые автомобили, работающие на газомоторном топливе. Таким образом, мы существенно расширим аудиторию покупателей экологически чистого транспорта
прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
Проект постановления по электротранспорту предусматривает субсидии производителям при условии предоставления скидки покупателю. В 2017 году на эту меру планируется выделить 900 млн рублей.
3 млрд. рублей – объём финансирования стимулирования спроса на газомоторную технику. Субсидии получат, как и в прошлом году, производители техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, после предоставления скидки покупателю.
"В 2016 году мы изменили механизм поддержки спроса на экологически чистый транспорт, в частности, на газомоторную технику, и это позволило российским производителям реализовать более 2 тысяч единиц таких автомобилей. Для сравнения – в 2015 году было продано более 1,3 тыс. таких машин. Также в прошлом году благодаря господдержке продано более 100 единиц трамваев и троллейбусов", – отметил Александр Морозов.