ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг планирует ввести субсидирование кредитных ставок для физических лиц за рубежом на покупку российских автомобилей. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По словам министра, это обусловлено разницей по ставкам кредитов, выдаваемым зарубежными банками на российские и иностранные автомобили. В качестве примера министр привел кредиты на покупку автомобиля LADA Vesta, которые физические лица за рубежом могут получить под 4 – 5% годовых в валюте. «При этом другие зарубежные марки [автомобилей] предоставляются в кредит под 0,2-0,5%, не более процента», - уточнил он.

«Поэтому мы будем таким образом субсидировать так же, как это происходит у нас в стране», - отметил Мантуров. Он добавил, что «эта мера по льготному кредитованию хорошо себя зарекомендовала» и министерство хочет ею воспользоваться на международных рынках.