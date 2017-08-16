ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во всех федеральных округах страны продолжается уборка сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 15 августа 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 16,6 млн га (в 2016 г. - 21,9 млн га). Намолочено 67 млн тонн зерна (в 2016 г. - 72,7 млн тонн) при урожайности 40,3 ц/га (в 2016 г. - 33,1 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 12,4 млн га (в 2016 г. - 13,8 млн га). Намолочено 53,7 млн тонн зерна (в 2016 г. - 51,1 млн тонн) при урожайности 43,2 ц/га (в 2016 г. - 37 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,9 млн га (в 2016 г. - 4,5 млн га). Намолочено 9,7 млн тонн (в 2016 г. - 12,3 млн тонн) при урожайности 33,8 ц/га (в 2016 г. - 27,2 ц/га).

В Краснодарском крае кукуруза на зерно обмолочена с площади 11 га, намолочено 750 тонн при урожайности 68,2 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 144,7 тыс. га (в 2016 г. - 99,9 тыс. га). Намолочено 317,7 тыс. тонн (в 2016 г. - 149,9 тыс. тонн) при урожайности 22 ц/га (в 2016 г. - 15,0 ц/га).

В Краснодарском крае соя обмолочена с площади 2,2 тыс. га, намолочено 4,3 тыс. тонн при урожайности 19,5 ц/га.

В Чеченской Республике подсолнечник на зерно обмолочен с площади 85 га, намолочено 87 тонн при урожайности 10,2 ц/га.

Лён-долгунец вытереблен с площади 4,5 тыс. га (в 2016 г. - 12,0 тыс. га).

Сахарная свёкла выкопана с площади 25,1 тыс. га (в 2016 г. - 23,7 тыс. га). Накопано 1,2 млн тонн (в 2016 г. - 1,1 млн тонн) при урожайности 465,1 ц/га (в 2016 г. - 453,8 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 18,8 тыс. га (в 2016 г. - 24,0 тыс. га). Накопано 468,0 тыс. тонн клубней (в 2016 г. - 569,3 тыс. тонн) при урожайности 249,3 ц/га (в 2016 г. - 237,7 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 34,2 тыс. га (в 2016 г. - 45,1 тыс. га). Собрано 501,8 тыс. тонн (в 2016 г. - 713,8 тыс. тонн) при урожайности 146,9 ц/га (в 2016 г. - 158,1 ц/га).

Сев озимых культур в отдельных регионах Приволжского и Сибирского федеральных округов проведён на площади 51,9 тыс. га (в 2016 г. - 190,3 тыс. га).