ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и в соответствии с указанием Министра сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачёва о повышении эффективности мониторинга зернового и иных агропродовольственных рынков Депагропромом подготовлен анализ текущей ситуации по состоянию на 16.01.2017.

На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.

Рынок зерна. По состоянию на 12 января 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 173 долл. США/тонна. За две недели цена увеличилась на 13 долл. США/тонна (+ 8,1%).

По оперативным данным ФТС России на 11 января 2017 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 20 756 тыс. тонн, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (20 767 тыс. тонн). Объём экспорта пшеницы за сезон составил 16 285 тыс. тонн, (+ 4,9% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы - 2 459 тыс. тонн (+ 6,2%), ячменя - 1 874 тыс. тонн (- 42,6%).

По состоянию на 9 января 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 16 330 руб./тонна (+ 0,2% за две недели, - 0,6% к прошлому году), муку ржаную - 12 210 руб./тонна (0,0% за две недели, + 5,1% к прошлому году).

Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 9 160,8 тыс. т (+ 6,3%).

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 13.01.2017 на говядину полутуши составила 205,91 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 160,76 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки - 105,99 тыс. руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока составил 13 774,9 тыс. т (+ 2,1%).

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 13.01.2017 на молоко сырое составила 24,61 руб./кг.

Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 9 января 2017 г. работают 32 завода по переработке сахарной свёклы. С конца июля 2016 г. переработано сахарной свёклы 44 016,5 тыс. т (на 30,3% выше уровня прошлого года), выработано 5 784,4 тыс. т (на 13,3% выше уровня прошлого года).