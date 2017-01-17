Минсельхоз подвёл итоги мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке
На основных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная ситуация.
Рынок зерна. По состоянию на 12 января 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 173 долл. США/тонна. За две недели цена увеличилась на 13 долл. США/тонна (+ 8,1%).
По оперативным данным ФТС России на 11 января 2017 г. в текущем 2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 20 756 тыс. тонн, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (20 767 тыс. тонн). Объём экспорта пшеницы за сезон составил 16 285 тыс. тонн, (+ 4,9% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы - 2 459 тыс. тонн (+ 6,2%), ячменя - 1 874 тыс. тонн (- 42,6%).
По состоянию на 9 января 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны на муку пшеничную высшего сорта составили - 16 330 руб./тонна (+ 0,2% за две недели, - 0,6% к прошлому году), муку ржаную - 12 210 руб./тонна (0,0% за две недели, + 5,1% к прошлому году).
Рынок мяса и мясопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 9 160,8 тыс. т (+ 6,3%).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 13.01.2017 на говядину полутуши составила 205,91 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши - 160,76 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки - 105,99 тыс. руб./тонну.
Рынок молока и молокопродуктов. В январе-ноябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока составил 13 774,9 тыс. т (+ 2,1%).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 13.01.2017 на молоко сырое составила 24,61 руб./кг.
Рынок сахара. По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 9 января 2017 г. работают 32 завода по переработке сахарной свёклы. С конца июля 2016 г. переработано сахарной свёклы 44 016,5 тыс. т (на 30,3% выше уровня прошлого года), выработано 5 784,4 тыс. т (на 13,3% выше уровня прошлого года).