ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мираторг", крупнейший производитель говядины в России, инвестирует свыше 2 млрд рублей в строительство ферм КРС с поголовьем свыше 12 тыс. голов абердин-ангусов, а также логистического центра на территории Починковского района Смоленской области. Под реализацию животноводческого проекта правительство РФ предоставило компании в аренду на 49 лет два земельных участка, ранее используемых смоленской государственной сельскохозяйственной опытной станцией имени А. Н.Энгельгардта, подведомственной Федеральному агентству научных организаций РФ (ФАНО).

Холдинг с нуля создал вертикально-интегрированное производство высококачественной говядины с совокупным поголовьем КРС породы абердин-ангус, превышающим 436 тысяч голов, а производство говядины по итогам 2016 года составило более 62,14 тысяч тонн. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

"Мираторг" рассматривает Смоленскую область как один из ключевых регионов для развития мясного скотоводства. Компания уже инвестировала свыше 2,9 млрд рублей в проект мясного животноводства с начала 2015 года. На данный момент в регионе создано более 190 рабочих мест, функционирует 5 ферм КРС с совокупным поголовьем 12,6 тысяч голов и ведётся активное строительство ещё одной.

Компания активно разворачивает в регионе самую сложную часть проекта - производство "корова-телёнок". Согласно бизнес-модели, маточное поголовье производит товарный скот, который до 12 месяцев проводит на пастбищах, а затем отправляется на откормочный площадки в Брянской и Орловской областях. Открытие нового объекта позволит не только нарастить темпы производства высококачественной говядины, но и обеспечит дополнительные налоговые выплаты в местные бюджеты.

"Распоряжение правительства РФ о предоставлении компании двух земельных участков в аренду - это один из примеров сотрудничества инвестора и государства в части воплощения крупномасштабного проекта, важность которого для страны очевидна. Мы понимаем, что каждый гектар земли должен быть использован рационально и эффективно. Новые территории позволят последовательно увеличить число площадок для выращивания мясного КРС, тем самым, "Мираторг" ускорит развитие проекта производства отечественной качественной говядины. Кроме того, строя новые площадки, мы создаём дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями, возвращаем заброшенные земли в севооборот, платим налоги, пополняя бюджеты районов - прокомментировала пресс-служба ООО "Брянская мясная компания" АПХ Мираторг.